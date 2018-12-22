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Верховный суд не разрешил Трампу ограничить предоставление убежища мигрантам

Верховный суд не разрешил Трампу ограничить предоставление убежища мигрантам

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Верховный суд США отказал администрации американского президента Дональда Трампа в праве вводить ограничения на предоставление убежища незаконным мигрантам, нелегально пересекают южную границу США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В ноябре суд в Сан-Франциско, штат Калифорния, временно заблокировал применения данного указа, рассмотрев иск, поданный Американским союзом защиты гражданских свобод и Центром защиты конституционных прав, которые утверждали, что решение Трампа нарушает права человека. Администрация США подала после этого жалобу в Апелляционный суд Девятого округа, который также отказал в просьбе возобновить действие указа.

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Напомним, в конце ноября, как минимум 500 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки попытались прорваться в воскресенье в США с территории Мексики в районе города Тихуана.

Перед этим, Белый дом позволил расположенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

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Как сообщал УНН, участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против. Ранее американские представители заявили о выходе из Глобального договора ООН по миграции из-за того, что он не согласуется с иммиграционной политикой США.

Источник: УНН
Теги: США, мигранты, Дональд Трамп
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