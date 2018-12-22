Верховный суд не разрешил Трампу ограничить предоставление убежища мигрантам

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Верховный суд США отказал администрации американского президента Дональда Трампа в праве вводить ограничения на предоставление убежища незаконным мигрантам, нелегально пересекают южную границу США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В ноябре суд в Сан-Франциско, штат Калифорния, временно заблокировал применения данного указа, рассмотрев иск, поданный Американским союзом защиты гражданских свобод и Центром защиты конституционных прав, которые утверждали, что решение Трампа нарушает права человека. Администрация США подала после этого жалобу в Апелляционный суд Девятого округа, который также отказал в просьбе возобновить действие указа.

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Напомним, в конце ноября, как минимум 500 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки попытались прорваться в воскресенье в США с территории Мексики в районе города Тихуана.

Перед этим, Белый дом позволил расположенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

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Как сообщал УНН, участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ одобрили 152 государства. Пять стран - Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты - выступили против. Ранее американские представители заявили о выходе из Глобального договора ООН по миграции из-за того, что он не согласуется с иммиграционной политикой США.