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МИД Канады призвал Китай немедленно освободить двух задержанных канадцев

МИД Канады призвал Китай немедленно освободить двух задержанных канадцев

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Канада требует немедленно освободить двух граждан страны, которые, по мнению Оттавы, незаконно задержаны в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы канадского МИД Христе Фриланд.

"Мы глубоко обеспокоены незаконным арестом китайскими властями двух канадцев в начале декабря и призываем немедленно их освободить", - сказала она.

Министр подчеркнула, что "Канада - это страна верховенства закона и ведет справедливое, беспристрастное и прозрачное судебное разбирательство по финансовому директору китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу". Фриланд добавила, что китайский топ-менеджер был задержан в Канаде в соответствии с договором о выдаче с США.

Глава МИД отметила, что "верховенство закона - это не выбор, а основа демократии". "Канада не пойдет на компромисс и не будет политизировать верховенство закона и соблюдение предусмотренных законом процедур", - подчеркнула Фриланд.

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Как сообщал УНН, задержания в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, подлежащей выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связанное с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC.

Ранее премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.

Как информировал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.

Источник: УНН
Теги: Канада, Китай
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