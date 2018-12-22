МИД Канады призвал Китай немедленно освободить двух задержанных канадцев

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Канада требует немедленно освободить двух граждан страны, которые, по мнению Оттавы, незаконно задержаны в Китае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы канадского МИД Христе Фриланд.

"Мы глубоко обеспокоены незаконным арестом китайскими властями двух канадцев в начале декабря и призываем немедленно их освободить", - сказала она.

Министр подчеркнула, что "Канада - это страна верховенства закона и ведет справедливое, беспристрастное и прозрачное судебное разбирательство по финансовому директору китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу". Фриланд добавила, что китайский топ-менеджер был задержан в Канаде в соответствии с договором о выдаче с США.

Глава МИД отметила, что "верховенство закона - это не выбор, а основа демократии". "Канада не пойдет на компромисс и не будет политизировать верховенство закона и соблюдение предусмотренных законом процедур", - подчеркнула Фриланд.

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Как сообщал УНН, задержания в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, подлежащей выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связанное с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC.

Ранее премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.

Как информировал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.