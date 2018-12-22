Итальянская компания продала технику в Крым в обход санкциям

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В итальянской компании Bertolaso подтвердили факт поставки оборудования для нового завода агрофирмы "Золотая Балка" в аннексированый Россией Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода "Крим.Реалии".

Представитель коммерческого отдела компании Bertolaso Лука Карассо рассказал, что два месяца назад компания доставила фирме “Золотая Балка” для завода в Севастополе машину для мытья, наполнения и укупорки бутылок. Торговый договор, по словам Карассо, подписали с фирмой “Золотая Балка” и с одним из двух владельцев предприятия.

“Контракт подписан с Россией, агрофирма” Золотая Балка“ — Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с “Золотой Балка” с офисом в Крыму, потом адрес фирмы изменился, и на просьбе клиента окончательный контракт о продаже подписали с Россией“, — сказал Карассо.

При этом он добавил, что предполагает, что компания “имела дело непосредственно с русскими”.

“Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование разным клиентам, а они его устанавливают — нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральную сторону вопроса, я заканчиваю разговор”, — отметил представитель коммерческого отдела итальянской компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и ЕС обсудили последствия аннексии Крыма Россией

Другие итальянские компании, которые, как утверждают представители завода агрофирмы “Золотая Балка”, тоже поставляли крымскому предприятию оборудования, подробно не комментировали ситуацию.

Компания Gortani в телефонном разговоре опровергла факт сотрудничества с крымским заводом, хотя ее символ и телефонный контакт видно на видеопрезентации “Золотой Балки”. В то же время компании Innotec или Robino & Galandrino не подтвердили и не опровергли информацию о сделке с крымским предприятием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент о санкциях против РФ: настоящая битва еще впереди

Посольство Украины в Риме считает, что поставки оборудования в аннексированый Крым является нарушением европейского законодательства. Как сообщили в посольстве, Украина вместе с европейскими партнерами будет реагировать на эти факты. Украинские дипломаты отслеживают такие нарушения и уже направили четырем упомянутым компаниям запросы с просьбами объяснить возможное сотрудничество с фирмой “Золотая балка”, но ответов пока нет.

Напомним, Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики на шесть месяцев.