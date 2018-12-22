Умерла известная актриса Этель Эйлер

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В США на 89 году жизни скончалась известная актриса и певица Этель Эйлер, которая известна за роль в "Шоу Косби" и "Телохранитель". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как отмечается, Эйлер умерла в калифорнийском городе Лома-Линда 18 ноября этого года. Информация о ее смерти появилась только 21 декабря.

Справка УНН: Этель Эйлер родилась в Уистлере, штат Алабама, 1 мая 1930 года. В 1957 году состоялся ее дебют на Офф-Бродвей в мюзикле Ленгстона Хьюза "Просто Небесный". Позже в том же году она дебютировала на Бродвее в качестве дублера Лины Хорн в мюзикле "Ямайка", который стал многократным номинантом на премию "Тони".

Эйлер запомнилась зрителям ролью в "Шоу Косби". Кроме этого, она появлялась в таких фильмах, как "Телохранитель" и "Девять с половиной недель". Также актриса снялась в сериалах "Мелроуз-Плейс", "Друзья" и "Клиент всегда мертв".

Напомним, известный актер Кен Берри, который сыграл в комедийном телесериале "Шоу Энди Гриффита", умер 1 декабря во США на 86-м году жизни.