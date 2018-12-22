В России готовятся перебросить более 10 истребителей в Крым

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30м2 совершат перелет с аэродрома "Крымск" на Кубани на крымский аэродром "Бельбек" к месту постоянной дислокации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Радио Свобода "Крим.Реалии", которое ссылается на информацию из штаба Черноморского флота России.

“После передислокации авиационная техника и личный состав приступят к плановой деятельности в пункте постоянной дислокации”, — говорится в сообщении.

Переброска истребителей запланирована на 22 декабря.

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Напомним, в разведке отметили, что с 1 декабря этого года вновь вблизи государственной границы российские военные соединения заняли оперативную готовности и способны выполнять задачи на территории Украины.

Ранее, в конце ноября, Россия разместила четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400 вблизи границы с Украиной во временно оккупированном Крыму. После чего, Россия провела в оккупированном Крыму учения по С-400.