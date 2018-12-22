Сенцов не собирается трудиться в российской колонии - адвокат

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не собирается трудится в российской колонии. Об этом заявил адвокат политзаключенного Дмитрия Динзе, комментируя информацию ФСИН России о том, что Сенцова уже "можно привлекать к труду", передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"Он (Сенцов - ред.) не собирается трудиться и не желает быть (привлечен - ред) к какому-либо производству. Может, он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкий, тяжелый (труд - ред). Может, это работа в библиотеке", - сообщил адвокат.

Также Динзе рассказал, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о выписке украинского режиссера Олега Сенцова из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

"Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте", - рассказал он.

Как сообщал УНН, 21 декабря региональное управление ФСИН информировало, что Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Российский суд приговорил Сенцова до 20 лет тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.