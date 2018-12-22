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Самолет в Канаде соскользнул со взлетной полосы из-за гололедицы

Самолет в Канаде соскользнул со взлетной полосы из-за гололедицы

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Самолет авиакомпании Delta соскользнул с рулежной дорожки во время подготовки к взлету в международном аэропорту Саскатун имени Джона Г. Дифенбейкера в Канаде в пятницу утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Weather Network.

Самолет с 74 пассажирами на борту летел в Миннеаполис на севере США. Никто не пострадал.

Взлетная полоса в аэропорту стала скользкой из-за ледяного дождя. Людям было не рекомендовано путешествие на многих автодорогах Саскатуна в канадской провинции Саскачеван.

Руководство аэропорта заявило о быстро меняющихся условиях гололедных образований и ветре, хоть и заверило, что следит за состоянием покрытия.

Напомним, в России самолет с пассажирами ударился о взлетную полосу.

Источник: УНН
Теги: Канада, самолет
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