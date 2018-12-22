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Протесты в Барселоне: пострадали 62 человека

Протесты в Барселоне: пострадали 62 человека

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Более 60 человек получили ранения, а 13 были арестованы во время столкновений сторонников каталонской независимости и полиции во время протестов против заседания правительства Испании в Барселоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

"Всего пострадали 62 человека, в том числе 35 сотрудников полиции, в то время как арестованы 13 человек", - сообщили региональные органы власти.

Ранее была информация, что испанская полиция столкнулась с каталонским сепаратистами, которые заблокировали дороги в Барселоне через проведение встречи правительств Испании и Каталонии. Правоохранители арестовали 11 протестующих .

Да этого стало известно, что сепаратисты начали протесты из-за встречи правительств Испании и Каталонии, на которой должны были обсудить углубление автономии региона.

Как сообщал УНН, председатель правительства Каталонии Ким Торра объявил о начале 48-часовой "голодной забастовки" в поддержку каталонских политиков, которые находятся в предварительном заключении.

Напомним, в сентябре каталонский лидер заявил о намерении возобновить кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум по большей автономии.

Источник: УНН
Теги: протесты, Испания, задержание, пострадавшие
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