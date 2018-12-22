Столичные строители поздравили детей с новогодними праздниками

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Накануне новогодних праздников представители ХК "Киевгорстрой" уже традиционно посетили подшефный детский дом "Малятко". Привезли сладости, фрукты и подарочные сертификаты.

В заведении находится 150 детей, среди них и полные сироты, и дети, которых здесь называют "домашними". Они приходят в детдом на воспитание и психологическую коррекцию через сложные жизненные обстоятельства семей, и часто безответственное отцовство. Многие детки с инвалидностью.

До приезда "киевгорстроевцев" дети подготовили праздничный концерт.

"В эти особые предновогодние дни все мы - и взрослые, и дети - верим в чудеса. И действительно осуществляются, особенно, если этого сильно-сильно хочешь. Мы хотим пожелать вам мирного неба, потому что сегодня это стало актуальным, крепкого здоровья и чтобы обязательно у каждого из вас была семья, любящая и заботливая", - сказал директор Департамента кадровой политики и секретариата "Киевгорстроя" Александр Бабич.

Он поблагодарил детей за приятные впечатления, которые получили все присутствующие от концерта и передал приветствие от президента "Киевгорстроя» Игоря Кушнира и всего коллектива строительного гиганта.

Вместе с депутатом Киевсовета Юрием Зубко, который также в этот день приехал в детдом, они вручили подарки каждому ребенку. А детям-сиротам - сертификаты на покупку одежды.

В свою очередь Юрий Зубко коллектива детского дома за то, что учат, помогают детям определиться с дальнейшей судьбой, делают все возможное, чтобы дети чувствовали себя спокойно, чтобы они понимали, что нужны стране.

"Человек, на котором держится "Малятко"- Лидия Семеновна Литвиненко (руководитель учреждения - ред.), заслуживает отдельных слов не только благодарности, но и восхищения, потому что руководит этим непростым детским учреждением уже более 40 лет. Все вы, кто ежедневно отдает свое сердце детям, настоящие герои, я понимаю, как это непросто", - отметил Юрий Зубко и добавил, что у властей города в приоритете до 2025 года установить такую систему, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность воспитываться в семье.