Киевлянин держал у себя дома целую оружейную лавку

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Задержан 43-летний киевлянин, который покупал оружие у жителя Мариуполя, уличенного несколько месяцев назад. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“В квартире задержанного мужчины изъяли более 300 патронов, 155 пуль, 200 капсюлей, гильзы, 400 граммов пороха, 3 ствола до револьверов, а также уже готовое оружие — пистолет Kimar, несколько револьверов, сигнальные ракетницы, карабин, автомат и охотничье ружье. Всего правоохранители изъяли 9 единиц”, - говорится в сообщении.

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Осенью этого года сотрудники уголовного розыска ГУНП в Донецкой области совместно с детективами и сотрудниками прокуратуры провели ряд оперативных и следственных действий, которые позволили блокировать нелегальный оборот оружия за пределы региона. Было установлено, что житель Мариуполя превратил собственный дом на подпольный цех по изготовлению смертоносных предметов.

Однако работа по этому направлению не закончилась — начался дальнейший процесс по установлению дальнейшей судьбы опасных кустарных образцов.

Месяц назад полицейские выехали в служебную командировку в Сумы, где провели обыск мероприятия в помещении одного из покупателей.

Сегодня еще один получатель привлекается к ответственности. Речь идет о киевлянине 1975 года, в помещении которого был изъят арсенал оружия.

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Открыто уголовное производство по ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины.

Оперативные и следственные действия продолжаются.

Напомним, 19 декабря автомобиль с оружием и заложником остановили на харьковской трассе. 20 сентября полиция Киева провела действенный рейд по изъятию оружия.

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