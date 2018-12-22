Из-за взрывов в Могадишо погибли уже 13 человек

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли и 17 были ранены в результате подрыва автомобиля недалеко от резиденции президента в сомалийской столице Могадишо. Об этом в субботу сообщили в местной полиции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Второй взрыв произошел неподалеку.

Как сообщается, ответственность за оба взрыва взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аш-Шабаб", отметив, что второй был также подрывом автомобиля.

"Число погибших достигло 13 человек, включая мирных жителей и солдат. Еще семнадцать человек получили ранения. Жертвы были в результате двух взрывов", - сказал майор Мухаммед Хусейн.

Среди убитых были журналист, два сотрудника службы безопасности и водитель, работавший на местную компанию Universal TV.

Напомним, в столице Сомали Могадишо произошло два взрыва. Сначала было известно о шести погибших.