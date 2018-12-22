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Стало известно, как будут повышать пенсию в следующем году

Стало известно, как будут повышать пенсию в следующем году

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 50-35 лет будет повышена с 1 января 2019 до 1669 грн. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой конференции, передает корреспондент УНН.

"Будет обеспечено повышение минимальной пенсии с 1 января 2019 года на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин. Также произойдет повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля - до 1564 грн и с 1 декабря - до 1638 грн", - отметил министр.

По его словам, в следующем году также будет осуществлен первый автоматический перерасчет пенсий в рамках пенсионной реформы. Сейчас Минсоцполитики работает над проектом соответствующего решения.

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При этом он добавил, что трудовые пенсии будут повышены по индивидуальным показателям пенсионеров, в том числе стаж и зарплата, на коэффициент, который будет определяться, как 50% темпов роста зарплаты и 50% темпов роста инфляции за 2018 год.

Как сообщал УНН, филиалы ОАО "Укрпочта" в областях Украины подписали протоколы о доставке пенсий с региональными управлениями Пенсионного фонда Украины (ПФУ). В ближайшее время ожидается заключение соответствующих соглашений во всех регионах Украины без исключения.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсии, повышение
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