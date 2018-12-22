Мэрия Львова закрыла три МАФа с игровыми автоматами

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Львовский горсовет изъял из перечня временных сооружений города три МАФа с игровыми автоматами. Такое решение приняли депутаты города 20 декабря, во время заседания сессии горсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Речь идет об изъятии трех временных сооружений, где ведутся азартные игры", - рассказал начальник управления архитектуры и урбанистики ЛГС Юлиан Чаплинский.

МАФы были обнаружены представителями районных администраций города, во время рейдов. Они действовали в Железнодорожном и Лычаковском районах Львова.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры.

Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что здесь проводят запрещенные азартные игры.

Официальный Львов в лице мэра Андрея Садового также раскритиковал правоохранителей, которые, по его словам, "крышуют" все это беззаконие в городе.

"Полиция не выезжает в такие заведения на вызовы, а депутаты в Верховной Раде получают от этого бизнеса сверхприбыль", - отметил Садовый, вероятно, имея в виду депутата Александра Третьякова, которого СМИ не раз связывали с "Национальной лотереей".