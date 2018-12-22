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Федерация футбола представила футбольный календарь на 2019 год

Федерация футбола представила футбольный календарь на 2019 год

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Федерация футбола Украины презентовала новый календарь на 2019 год, передает УНН со ссылкой на сообщение Федерации.

"Главными героями календаря стали 12 ярких игроков национальной сборной команды Украины по футболу. А лейтмотивом всего издания - единение игроков и болельщиков!" - сообщили в ФФУ.

Стоимость календаря - 100 грн за единицу. Его можно приобрести на сайте esport.in.ua

Напомним, как писал УНН, ФФУ сообщит УЕФА о растрате целевых средств на спортбазу в Гореничах.

Источник: УНН
Теги: футбол, ФФУ
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