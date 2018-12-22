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Bloomberg назвал неудачников года

Bloomberg назвал неудачников года

КИЕВ. 22 декабря. УНН. 173 американские миллиардеры потеряли с начала 2018 около 5,9% от общего капитала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

На первом месте оказался основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольшую прибыль, но потерял 53 миллиардов долларов. В итоге, к концу 2018 его капитал составлял 115 000 000 000 долларов.

Билл Гейтс основатель Microsoft потерял 2,77 миллиарда долларов и занял второе место.

Марк Цукерберг - основатель Facebook потерял за год 23,1 миллиарда долларов.

По оценкам Bloomberg, 173 американские миллиардеры потеряли с начала 2018 около 5,9% от общего капитала.

Общее состояние самых богатых американцев издание оценило в 1,9 триллиона долларов.

Как сообщал УНН, МЭРТ планирует снизить норму отчислений с чистой прибыли предприятий .

Источник: УНН
Теги: экономика, прибыль, мир
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