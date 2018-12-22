Bloomberg назвал неудачников года
КИЕВ. 22 декабря. УНН. 173 американские миллиардеры потеряли с начала 2018 около 5,9% от общего капитала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.
На первом месте оказался основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольшую прибыль, но потерял 53 миллиардов долларов. В итоге, к концу 2018 его капитал составлял 115 000 000 000 долларов.
Билл Гейтс основатель Microsoft потерял 2,77 миллиарда долларов и занял второе место.
Марк Цукерберг - основатель Facebook потерял за год 23,1 миллиарда долларов.
По оценкам Bloomberg, 173 американские миллиардеры потеряли с начала 2018 около 5,9% от общего капитала.
Общее состояние самых богатых американцев издание оценило в 1,9 триллиона долларов.
Как сообщал УНН, МЭРТ планирует снизить норму отчислений с чистой прибыли предприятий .