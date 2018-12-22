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ПриватБанк подал апелляцию на решение суда Лондона по иску к экс-владельцам

ПриватБанк подал апелляцию на решение суда Лондона по иску к экс-владельцам

КИЕВ. 22 декабря. УНН. ПриватБанк подал апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона, согласно которому банку было отказано в рассмотрении иска к прежним владельцам банка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ПриватБанка.

"Вчера, 21 декабря, мы подали апелляцию в Апелляционный суд Англии и Уэльса", - отметил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, добавив, что это - жалоба на решение суда Лондона о несоответствии иска к экс-владельцам юрисдикции суда.

Напомним, Высокий суд Лондона принял решение, согласно которому ПриватБанку было отказано в рассмотрении иска к прежним владельцам банка.

По данным ПриватБанка, судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от 329 млн долл. до 1,2 млрд долл., но пришел к выводу, что Английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров. Но суд разрешил обжаловать это решение, что и сделал ПриватБанк.

Высокий суд Лондона с 25 по 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску ПриватБанка к прежним владельцам финансового учреждения по организации мошеннических схем с выводом средств на сумму 1,9 млрд долл.

Сумма исковых требований ПриватБанка к прежним владельцам банка сейчас составляет примерно 3 млрд долл.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, суд, банк, Лондон
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