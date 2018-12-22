Сергей Токарев: за полтора года Lucky Labs подарила детским библиотекам Украины больше 5000 книг

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сооснователь международной IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев рассказал об итогах крупного благотворительного проекта компании по изданию и бесплатному распространению детской нон-фикшн литературы на украинском языке, пишет сайт FOX34, передает УНН.

По словам Сергея Токарева, Lucky Labs уже много лет работает с благотворительными фондами, которые помогают детям из малообеспеченных семей. Еще одно направление благотворительности – реформирование украинских библиотек и создание на их базе свободного пространства для общения, обучения и развития молодежи. А в начале 2017-го года Lucky Labs инициировала в Украине масштабный просветительский проект для подростков.

"Когда мы начали работать с детскими библиотеками, то узнали, что одной из серьезных проблем, особенно в районных и сельских библиотеках является отсутствие современной актуальной научно-популярной литературы для подростков на украинском языке, – рассказывает Сергей Токарев. – Мы давно работаем в Украине и считаем, что эта страна имеет серьезный кадровый потенциал. И мы заинтересованы, чтобы с каждым годом он только увеличивался. Поэтому мы решили заняться просветительской деятельностью и запустить проект издания и популяризации нон-фикшна на украинском языке".

Так в 2017-ом году появился проект ЛакіБукс. Основными направлениями его деятельности стал поиск талантливых украинских авторов, издание и бесплатное распространение научно-популярной литературы на украинском языке по библиотекам и школам-интернатам Украины.

"Основной упор мы решили сделать на Восточные регионы Украины. В сегодняшних реалиях именно здесь дети наиболее нуждаются в помощи, поддержке и мотивации развиваться. Ну и с библиотеками здесь дела намного хуже, чем в среднем по Украине. Во-первых, большинство фондов толком не обновлялись с 80-х годов прошлого века, во-вторых, наблюдалась острая нехватка качественной украиноязычной литературы для подростков. Мы начали восполнять этот пробел", - говорит сооснователь Lucky Labs.

За полтора года существования проекта книгами от Lucky Labs пополнились фонды более 150 детских библиотек в городах и селах Восточных и Южных регионов Украины. В числе прочих, в рамках проекта ЛакіБукс вышли книги о гаджетах, биотехнологиях и математике. В конце 2018-го года три книги, изданные при поддержке ЛакіБукс, попали в список рекомендованных для государственных закупок библиотек по всей стране. Силами проекта на украинский язык переведены несколько иностранных нон-фикшн бестселлеров для подростков. В общей сложности Lucky Labs распространила более 5000 экземпляров книг.

"С большим энтузиазмом на инициативу откликнулись сотрудники компании. Они сами ездили в разные города и презентовали книгу детям, организовывали научные перформансы и всевозможные лекции, чтобы заинтересовать подростков и получить фидбэк о нашей деятельности", - говорит Сергей Токарев.

ЛакіБукс получил широкую известность в Украине и стал активным участником общественной просветительской деятельности в стране. В 2018-ом году проект стал спонсором детской программы самой крупной книжной выставки в Украине и помог создать проект виртуальной реальности «Тукони», основанный на книге украинской писательницы. «Тукони» уже успел побывать в нескольких городах Украины и получить положительные отзывы от критиков на книжной выставке во Франкфурте.