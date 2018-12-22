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На Рождественской ярмарке в центре Львова произошел взрыв

На Рождественской ярмарке в центре Львова произошел взрыв

фотогалерея

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На Рождественской ярмарке в центре Львова загорелась избушка и произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом свидетельствуют видеозапись, которую опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.

"Проспект Свободы Львов возле Оперного, из слов свидетелей взорвалась будка реберной, также отмечают, что пострадавшие. Есть один человек тяжелый (с осколками) и еще двое сильно обожженные", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в частном доме в Херсоне произошел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и 16-летний парень.

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Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, взрывы, пожары, пострадавшие
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