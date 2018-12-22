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Суббота, 22 декабря 2018, 13:56 • Анастасия Ткачук • 35175
На Рождественской ярмарке в центре Львова произошел взрыв
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На Рождественской ярмарке в центре Львова загорелась избушка и произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом свидетельствуют видеозапись, которую опубликовал на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.
"Проспект Свободы Львов возле Оперного, из слов свидетелей взорвалась будка реберной, также отмечают, что пострадавшие. Есть один человек тяжелый (с осколками) и еще двое сильно обожженные", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в частном доме в Херсоне произошел взрыв, в результате чего пострадали мужчина и 16-летний парень.
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Источник: УНН