Россия проводит масштабные учения на оккупированной территории Украины

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Командование российских оккупационных войск проводит на оккупированных территориях масштабное командно-штабные учение. Сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Обучение проводится целью отработки вопросов управления действиями соединений, частей и подразделений при ведении обороны с последующим переходом в контрнаступление с целью выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей

"В рамках обучения в высшую степень боевой готовности приведены большинство подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. При этом в ходе обучения предусмотрено развертывание командных пунктов отдельных соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ в новых районах на неподготовленной и незнакомой местности. Таким образом, российское оккупационное командование пытается достичь максимального приближения проведения мероприятий боевой подготовки в условиях ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что одновременно российское оккупационное командование проводит среди личного состава т.н. "Разъяснительную работу", что отмена т.н. "13 заработной платы", вместо которой будет выплачено только премию в размере 5 тыс. рос. рублей связано с "непредвиденными расходами на усиление боевой готовности" якобы в связи с "напряжением ситуации в Украине и возможным наступлением ВС Украины".

Как сообщал УНН, боевики привезли на Донбасс экспериментальные российские беспилотники.