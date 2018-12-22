Рев объяснил, почему январские пенсии не выплатят до Нового года

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Пенсии за январь 2019 года пенсионерам не выплатят в декабре 2018 года, поскольку дополнительных средств в Пенсионном флнди пока нет. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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"У нас Пенсионный фонд (в прошлом году - ред.) до повышения пенсий был профицитным, он имел остаток средств на конец года, поэтому принималось решение, что часть пенсий январских виплатиться в декабре. В этом году нет профицита Пенсионного фонда, поэтому выплачивать январскую пенсию в декабре не будем", - отметил министр.

При этом он заверил, что январские выплаты пенсионеры получат, как и должны, в январе 2019 года.

Напомним, в Минсоцполитики ранее заявили, что в декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь.