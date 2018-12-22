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Рев объяснил, почему январские пенсии не выплатят до Нового года

Рев объяснил, почему январские пенсии не выплатят до Нового года

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Пенсии за январь 2019 года пенсионерам не выплатят в декабре 2018 года, поскольку дополнительных средств в Пенсионном флнди пока нет. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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"У нас Пенсионный фонд (в прошлом году - ред.) до повышения пенсий был профицитным, он имел остаток средств на конец года, поэтому принималось решение, что часть пенсий январских виплатиться в декабре. В этом году нет профицита Пенсионного фонда, поэтому выплачивать январскую пенсию в декабре не будем", - отметил министр.

При этом он заверил, что январские выплаты пенсионеры получат, как и должны, в январе 2019 года.

Напомним, в Минсоцполитики ранее заявили, что в декабре будет осуществлена выплата пенсий за декабрь.

Источник: УНН
Теги: пенсии, Минсоцполитики, Андрей Рева
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