НАПК второй раз за год внесло предписание мэру Киева

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Киевскому городскому председателю Виталию Кличко из-за промедления с утверждением антикоррупционной программы Киевского городского совета за 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам плановой проверки соблюдения требований Закона Украины „О предотвращении коррупции“ в Киевском городском совете внесло предписание Киевскому городскому председателю Виталию Кличко”, — говорится в сообщении.

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Так, Национальное агентство установило нарушение требований статьи 19 Закона, а именно, не была утверждена антикоррупционная программа Киевского городского совета за 2017 год.

Напомним, что основной составляющей антикоррупционной программы является оценка коррупционных рисков в деятельности органа, причины, которые их порождают и условия, им способствующие, а также меры по устранению выявленных коррупционных рисков.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что ответственные должностные лица Киевсовета не сообщили Национальному агентству о 6 случаях несвоевременного предоставления деклараций перед увольнением бывшими должностными лицами секретариата Киевсовета, что является нарушением требований статьи 49 Закона.

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Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Киевсовета требований Закона Украины “О предотвращении коррупции” и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Напомним, в этом году НАПК уже вносило предписание Киевскому городскому голове. 24 мая Виталию Кличко было внесено предписание в отношении руководителя КП “Киевский метрополитен” и председателя Бориспольской РГА.