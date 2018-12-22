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НАПК второй раз за год внесло предписание мэру Киева

НАПК второй раз за год внесло предписание мэру Киева

Виталий Кличко

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Киевскому городскому председателю Виталию Кличко из-за промедления с утверждением антикоррупционной программы Киевского городского совета за 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам плановой проверки соблюдения требований Закона Украины „О предотвращении коррупции“ в Киевском городском совете внесло предписание Киевскому городскому председателю Виталию Кличко”, — говорится в сообщении.

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Так, Национальное агентство установило нарушение требований статьи 19 Закона, а именно, не была утверждена антикоррупционная программа Киевского городского совета за 2017 год.

Напомним, что основной составляющей антикоррупционной программы является оценка коррупционных рисков в деятельности органа, причины, которые их порождают и условия, им способствующие, а также меры по устранению выявленных коррупционных рисков.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что ответственные должностные лица Киевсовета не сообщили Национальному агентству о 6 случаях несвоевременного предоставления деклараций перед увольнением бывшими должностными лицами секретариата Киевсовета, что является нарушением требований статьи 49 Закона.

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Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Киевсовета требований Закона Украины “О предотвращении коррупции” и по его результатам принять меры в установленном законом порядке.

Напомним, в этом году НАПК уже вносило предписание Киевскому городскому голове. 24 мая Виталию Кличко было внесено предписание в отношении руководителя КП “Киевский метрополитен” и председателя Бориспольской РГА.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, мэр, НАПК, предписания
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