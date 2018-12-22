СБУ заблокировала более 300 пророссийских сайтов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Служба безопасности Украины в 2018 году заблокировали доступ к более 300 интернет-ресурсам, которые Россия использовала для ведения гибридной войны против Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ заблокирован доступ к более 300 интернет-ресурсам, которые использовались РФ в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для распространения деструктивного информационного контента", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным СБУ, следственными подразделениями спецслужбы осуществляются досудебные расследования в рамках 83 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов сообществ антиукраинского направления, которые сознательно распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти, массовым беспорядкам и другим противоправным действиям. В текущем году в рамках этих уголовных дел 23 лицам было сообщено о подозрении и вынесено 15 обвинительных приговоров суда, проинформировали в ведомстве.

В СБУ отмечают, что в течение 2018 года в рамках профилактики правонарушений в информационной сфере приняты, в частности, меры превентивного воздействия в отношении 220 администраторов интернет-сообществ, которые распространяли в сети материалы деструктивного содержания на аудиторию более 10 млн интернет-пользователей.

"Таким образом Служба не допустила совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена УКУ, а именно ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации)", - отметили в сообщении.

Как сообщал УНН, дело о хищении морского флота Украины направлено в суд.