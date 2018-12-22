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Корь грозит украинской армии - Минздрав

Корь грозит украинской армии - Минздрав

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинской армии и силовым структурам угрожает корь, поскольку военные не имеют иммунитета. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает УНН.

"Корь угрожает нашим силовым структурам. Многие военные не имеют иммунитета. Это очень большая угроза. Без эффективной вакцинации не может быть сильного войска. На уровне Президента будем инициировать мероприятия по вакцинации всех военных. И это очень важная вещь", - сообщила Супрун.

Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области чаще всего отказываются от плановых прививок детей.

В течение 2018 корью заболело уже 49518 украинцев, из которых 31 221 детей. Только за неделю с 11 по 18 декабря подтверждено корь в 2652 человек.

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Источник: УНН
Теги: Минздрав, здоровье, корь
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