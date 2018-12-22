В Турцию хотели вывезти партию янтарных бус и браслетов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В пункте пропуска "Черноморский рыбный порт" пограничники Одесского отряда совместно с оперативными сотрудниками ГПСУ и СБУ помешали попытке незаконно переправить через границу более 5 кг изделий из янтаря. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ, передает УНН.

"Сегодня (22 декабря - ред.) ночью во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика, который следовал на один из теплоходов в Турцию, были найдены контрабандные стикеры для курения, которые используются в электронных сигаретах, и изделия из янтаря", - говорится в сообщении.

Тайник был в транспортном средстве турецкой регистрации. Злоумышленники спрятали в салоне грузовика под обшивкой более 5 кг изделий из янтаря, а именно около 700 единиц бусов и браслетов, а также 1700 пачек стикеров для курения.

Сейчас грузовик задержан. Находки изъяты, их оценочная стоимость составляет около 620 тыс. гривен. Изделия из янтаря отправили на экспертизу.

Напомним, украинец пытался ввезти в Польшу более 40 кг янтаря.