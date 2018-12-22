В Карпатах спасли четырех заблудившихся лыжников

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Горные спасательные подразделения нашли в горах четырех заблудившихся туристов. Ими оказались мужчины 26, 27, 28 и 29-ти лет. Об этом УНН сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области.

“Закарпатские горные спасатели нашли в горах четырех заблудившихся туристов”, — говорится в сообщении.

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Первое сообщение о потерявшемся человеке в горах к спасателям поступило в 16:10 21 декабря. Во время катания на лыжах в долине Драгобрат в Раховском районе потерял ориентир и заблудился житель пгт Надворная Ивано-Франковской области 1991 г.р.

Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены пять спасателей и одна единица техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения.

В 19:15, во время обследования территории долины Крачуняска, в направлении села Черная Тиса Раховского района, спасатели встретили жителя г. Киев, 1993 г.р., который во время катания на лыжах также потерял ориентир и заблудился.

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В 20:50 работники ГСЧС нашли и 27-летнего жителя пгт Надворная. Далее обоих заблудившихся отправили на горнолыжную базу “Драгобрат”. В медицинской помощи они не нуждались.

Еще одно сообщение о заблудившихся людей, на этот раз в районе г. Говерла, поступило к спасателям в 19:15.

Как и в предыдущем случае, во время катания на лыжах, потеряли ориентир и заблудились два жителя г. Днепр 1989 и 1990 рождения. Поисковые работы проводили спасатели Лазещинского горного поисково-спасательного отделения.

В 21:20 пропавших граждан нашли и доставили в с. Лазещина Раховского района, к месту их временного проживания.

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Состояние их здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, в Карпатах в связи с наступлением сезона существует опасность схода лавин.