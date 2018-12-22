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В НБУ рассказали, какие средства поступят вместе с траншем МВФ

В НБУ рассказали, какие средства поступят вместе с траншем МВФ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. После получения транша кредита Международного финансового фонда (МВФ) в Украину до конца текущего года также должны поступить средства по линии Всемирного банка в размере 400 млн долларов. Об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Олег Чурий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Согласно решению МВФ, мы получим так называемое связанное финансирование - это финансирование, которое мы уже получили, в размере 500 млн евро от Европейской комиссии. Они уже поступили в наши золотовалютные резервы. К концу года мы ожидаем поступления также средств по Всемирному банку - это примерно 400 млн долларов", - отметил Чурий.

По его словам, золотовалютные резервы Украины пока составляют 20,1 млрд долларов, что является наибольшим показателем с января 2014 года - еще до аннексии Крыма. После поступления всех обещанных траншей, ЗВР Украины превысят 20,4 млрд долларов, что станет рекордом с января 2013 года.

При этом он добавил, что продолжение сотрудничества с МВФ необходимо для поддержания финансовой стабильности страны и для того, чтобы выполнять все обязательства по кредитам, а также поддерживать финансовую стабильность.

Напомним, вчера, 21 декабря, Украина получила первый транш на сумму около 1,4 млрд долл. США по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA). Тавже Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

Также напомним, Всемирный банк предоставит Украине 750 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, НБУ, МВФ
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