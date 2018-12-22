Нацбанк ожидает увеличения международных резервов до 20,4 млрд долларов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Национальный банк Украины (НБУ) ожидает увеличения золотовалютных резервов (ЗВР) до 20,4 млрд долларов после получения 400 млн долл. по линии Всемирного банка. Об этом сообщил первый заместитель председателя НБУ Олег Чурий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"До конца года мы ожидаем поступления также средств по Всемирному банку - это примерно 400 млн долларов. Таким образом, наши резервы могут вырасти до уровня, высшего чем в январе 2013 года, и они будут превышать 20 млрд и 400 млн долларов", - отметил чиновник.

По его словам, средства от Всемирного банка поступят по решению МВФ как связаное с очередным траншем фонда финансирование.

Напомним, вчера, 21 декабря, Украина получила первый транш на сумму около 1,4 млрд долл. США по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA). Тавже Украина получила от ЕС первый транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро.

Также напомним, Всемирный банк предоставит Украине 750 млн долларов.

После транша на сумму около 1,4 млрд долл. США по новой программе сотрудничества с МВФ международные резервы Украины достигли пятилетнего максимума - 20,1 млрд долл.