Украинский консул встретился с фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир" в России

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинский консул встретился в российской колонии с фигурантом "дела Хизб ут-Тахрир" Русланом Зейтуллаевим, отбывающий наказание в Башкортостане. Зейтуллаев попросил помочь с вопросом поступления к нему иностранных писем. Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность", передает УНН.

"Состоялась встреча Зейтуллаева Руслана с консулом Украины, во время которой он сообщил об отсутствии жалоб на условия содержания и состояние здоровья. В то же время Зейтуллаев обратился с просьбой о помощи в вопросе организации поступления в его адрес иностранных писем, поскольку в последнее время он перестал их получать", - говорится в сообщении "Крымской солидарности".

Во время встречи Зейтуллаев подтвердил регулярное, ежемесячное получение материальной помощи от посольства Украины и отметил, что такая помощь очень необходима.

В частности, консул сообщил, что получил заверения руководства колонии о предоставлении разрешения на долгосрочное свидание Зейтуллаева с женой, приезд которой намечен на декабрь 2018 года.

Зейтуллаев был осужден 7 сентября 2016 года по обвинению в создании ячейки запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации "Хизб ут-Тахрир". 27 июля 2017 года Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку. Также он написал несколько заявлений об экстрадиции его в Украину.

Как сообщал УНН, осужденный крымчанин Зейтуллаев призвал ООН продолжать давление на Россию.



