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В РФ изобрели пельмени с водкой внутри

В РФ изобрели пельмени с водкой внутри

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Челябинске создали шоколадные пельмени с водочной начинкой. Об этом пишет lv.sputniknews, передает УНН.

Автор идеи — кондитер из Челябинска Владислав Новиков-Барковский. Он назвал сладости "самыми русскими конфетами".

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Создатель шоколадных пельменей надеется, что они станут достойным сувениром.

Напомним, как писал УНН, по данным налоговиков, алкоголь и табак принесли госбюджету 2,8 млрд грн.

Также напомним, по прогнозам экспертов рынка, в предновогодний период алкоголь можно будет купить за полцены.

Источник: УНН
Теги: Россия, водка, алкоголь
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