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Суббота, 22 декабря 2018, 15:17 • Петро Ивасюк • 2325
В РФ изобрели пельмени с водкой внутри
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Челябинске создали шоколадные пельмени с водочной начинкой. Об этом пишет lv.sputniknews, передает УНН.
Автор идеи — кондитер из Челябинска Владислав Новиков-Барковский. Он назвал сладости "самыми русскими конфетами".
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Создатель шоколадных пельменей надеется, что они станут достойным сувениром.
Напомним, как писал УНН, по данным налоговиков, алкоголь и табак принесли госбюджету 2,8 млрд грн.
Также напомним, по прогнозам экспертов рынка, в предновогодний период алкоголь можно будет купить за полцены.
Источник: УНН