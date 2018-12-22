Завтра в Киеве сильная гололедица с мокрым снегом

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В столице 23 декабря ожидается небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

“В столице 23 декабря ожидается небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица”, — говорится в сообщении.

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В столице будет облачно, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью 0-2 ° тепла.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололедицы.

Напомним, на выходных на западе страны будет сезонный циклон, который несет с собой снежные осадки, и, как следствие, гололедицу.

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Ранее УНН со ссылкой на ГСЧС сообщал, что в период с 22 по 31 декабря в Украине ожидается потепление. Преобладающая минимальная температура ночью 0-6 мороза, максимальная температура днем от 1 ° мороза до 3 ° тепла, на юге и востоке 2-7 ° тепла.

Кроме того, согласно прогнозам синоптиков, первая декада января 2019 года будет традиционно для этого времени холодной.