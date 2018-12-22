Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон о названии религиозной организации, управляемого с государства-агрессора, указав, что изменения в закон создают лучшие условия для реализации права свободного выбора вероисповедания для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать - к новой Православной Церкви Украины, или к церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признанном таким, что осуществило военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины", - сообщили в АП.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать... Или к новосозданной автокефальной Православной Церкви Украины, или к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - подчеркнул Глава государства, подписывая закон.

Президент подчеркнул: "Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона даст гражданам всю полноту информации".

По словам Порошенко, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Напомним, Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской.