Местные выборы в Киевской области будут охранять 130 полицейских

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Около 130 полицейских будут обеспечивать порядок на выборах в Киевской области. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции в Киевской области, передает УНН.

“23 декабря состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, городских председателей, а именно: Барышевская объединенная территориальная община, Бородянская объединенная территориальная община, Ковалевская объединенная территориальная община (Васильковский район), Мироновская объединенная территориальная община. Общее количество избирательных участков — 62”, - говорится в сообщении.

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Общественный порядок во время выборов объединенных территориальных общин будут обеспечивать около 130 правоохранителей.

В каждом территориальном отделе полиции будут созданы специализированные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса.

Также будут предусмотрены резервы. Под усиленный режим охраны будут взяты общественные места и места проведения массовых мероприятий.

Увеличено количество патрулей в местах волеизъявления граждан.

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“Полиция Киевской области призывает! Уважаемые граждане, не нарушайте общественный порядок, а в случае выявления нарушений избирательного законодательства обращайтесь к главам участковых избирательных комиссий или правоохранителям”!, - отметили в полиции.

Напомним, ЦИК объявила о проведении выборов 23 декабря в 13 областях.