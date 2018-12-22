Российские спецслужбы через пранкеров хотели спровоцировать Епифания - ПЦУ

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Кремлевские спецслужбы от имени депутата Европейского парламента пытались через пранкеров в телефонном разговоре спровоцировать предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице в Facebook Православной Церкви Украины, передает УНН.

"Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать предстоятеля Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение минувших дней митрополит Епифаний получил много поздравлений, в том числе по телефону.

"Воспользовавшись этим, российские спецслужбы через так называемых "пранкеров" (лиц, в телефонном разговоре выдающих себя за другого) попытались совершить информационную провокацию", - сообщили в ПЦУ.

"21 декабря 2018 года был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя комитета по иностранным делам Европейского парламента. Постепенно во время разговора стали ставиться провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и т.д.", - пояснили в ПЦУ.

Как отмечается, митрополит Епифаний высказывал те же мысли, что и во всех публичных выступлениях: "Украинская Церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого "захвата Лавры" не может быть, а разговоры о "захвате" имеют целью сеять напряжение в обществе. Церковь придерживается библейской позиции, определяя однополые отношения как грех, и это мнение разделяет большинство украинского общества. Также Церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает своим верным, каких кандидатов или партии следует поддерживать".

"В ходе разговора у митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил его", - говорится в заявлении.

Ранее, как отмечается, подобного рода провокации, организованные российскими спецслужбами, происходили неоднократно. "По опыту известно, не получив каких-то выгодных для себя ответов во время разговора, провокаторы осуществляют монтаж записи, компонуя отдельные слова и фразы. Поэтому в случае, когда в медиа появятся какие-либо фрагменты разговора, аудитория должна учитывать выше сказанное и не доверять им", - отметили в ПЦУ.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.