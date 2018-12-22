Биатлонист Подручный попал в топ-6 этапа Кубка мира в Чехии
Дмитрий Пидручный
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Мужской гонкой преследования продолжился розыгрыш медалей в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место, передает корреспондент УНН.
На финальной стрельбе стоя пятерка лидеров имели промахи, что давало шанс нашему Дмитрию Пидручному вмешаться в борьбу за награды гонки.
Однако один недостаток украинца отбросил его на 6-е место на финише, которое позволило попасть в цветочную церемонию.
Зато другие представители Украины провалили соревнования: Сергей Семенов и Артем Прима получили шесть кругов штрафа и финишировали 31-м и 34-м соответственно.
Победное выступление и золотую медаль себе присвоил норвежец Тиннес Бё (4 промаха). Его брат Тарье (1) стал третьим. Между ними оказался россиянин Логинов (4).
Добавим, завтра у мужчин пройдет масс-старт.
Как сообщал УНН, четверо украинок финишировали в топ-15 спринта Кубка мира по биатлону.