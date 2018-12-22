Утром церковь, вечером казино - Садовый о азарте во Львове

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Владельцами львовских помещений с игровыми автоматами являются набожные люди. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время заседания сессии горсовета, передает УНН.

"Мы имеем четкую информацию, где находятся помещения с игровыми автоматами. Мы имеем четкую информацию по реестрам, кто является владельцами данных помещений.

Очень часто это наши львовяне, уважаемые люди, которые ходят в церковь, молятся и тихонько сдают помещения в аренду, получая достаточно высокую сумму арендной платы и закрывая глаза на то, что туда сносят последние деньги семьи", - говорит Садовый.

Речь идет о работе игорных заведений, которые скрываются под вывесками "Национальной лотереи", уточнил Садовый.

"Очень часто под такими вывесками находятся именно салоны игорного бизнеса. И здесь нам важно знать о деятельности каждого такого помещения. Если это игорный бизнес, запрещенный законом, то это должно приобрести огласку. Потому что я прекрасно понимаю, что он находятся под прикрытием", - говорит мэр.

Напомним, Львов объявил войну заведениям "Национальной лотереи". В мэрии предупредили о проверке всех учреждений и объявили просьбу к владельцам помещений, арендуемых "Национальной лотереей", разорвать договоры.

Кроме того, у заведений "Национальной лотереи" анонсировали социальную рекламу с надписями, что здесь проводят запрещенные азартные игры.

Официальный Львов в лице мэра Андрея Садового также раскритиковал правоохранителей, которые, по его словам, "крышуют" все это беззаконие в городе.

"Полиция не выезжает в такие заведения на вызовы, а депутаты в Верховной Раде получают от этого бизнеса сверхприбыль", - отметил Садовый, вероятно, имея в виду депутата Александра Третьякова, которого СМИ не раз связывали с "Национальной лотереей".