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SpaceX отложила запуск военного спутника США

SpaceX отложила запуск военного спутника США

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Американская компания SpaceX перенесла время запуска ракеты со спутником воздушных сил США. Причиной стали сильные ветра, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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Следующая попытка поднять военный навигационный спутник в космос состоится в воскресенье, в 8:51 по восточному поясному времени.

Запуск спутника станет первой космической миссией компании Маска, которая выполняется для национальной безопасности США.

Напомним, SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска Dragon.

Источник: УНН
Теги: США, ракета, SpaceX
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