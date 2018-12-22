Суд разрешил задержать экс-министра обороны Ежеля

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля в случае пересечения им границы с Украиной или на территории страны. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.

"Предоставить разрешение на задержание обвиняемого, уроженца Винницкой области, Барского района, с. Слобода-Ялтушивская, гражданина Украины, ранее не судимого, в случае пересечения им границы с Украиной и пребыванием на территории Украины", - говорится в документе.

Следует отметить, что в настоящее время экс-министр находится за пределами Украины, его розыском занимается СБУ. В 2016 году он был объявлен в международный розыск, однако позже генеральный секретариат Интерпола заблокировал информацию о международном розыске экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля на время рассмотрения его жалобы об объявлении в розыск.

Напомним, в декабре 2016 года Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины направила в суд дело в отношении экс-министра обороны страны Михаила Ежеля после проведения заочного следствия. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.