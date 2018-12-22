В Чернигове устроили фестиваль сала
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня на главной площади Чернигова проходит Фестиваль сала, на котором местные производители представили свою продукцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской облгосадминистрации.
"Продегустировать и приобрести качественное сало и мясо по приемлемой цене можно сегодня на главной площади Чернигова. Производители Черниговской области представили свою продукцию во время Фестиваля сала", - сообщили в ОГА.
"Ученые уже доказали, что употребление сала хорошо влияет на организм человека. Это - национальный продукт, который является не просто символом, а секретом силы украинского народа", - заявила заместитель председателя ОГА Наталья Романова во время фестиваля.
Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что сало - это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах. Причем в продукте больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. А такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов.
Напомним, за год стоимость сала в Украине выросла на 15,1% - до 73,4 грн за кг.