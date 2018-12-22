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В Чернигове устроили фестиваль сала

В Чернигове устроили фестиваль сала

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня на главной площади Чернигова проходит Фестиваль сала, на котором местные производители представили свою продукцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской облгосадминистрации.

"Продегустировать и приобрести качественное сало и мясо по приемлемой цене можно сегодня на главной площади Чернигова. Производители Черниговской области представили свою продукцию во время Фестиваля сала", - сообщили в ОГА.

"Ученые уже доказали, что употребление сала хорошо влияет на организм человека. Это - национальный продукт, который является не просто символом, а секретом силы украинского народа", - заявила заместитель председателя ОГА Наталья Романова во время фестиваля.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что сало - это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах. Причем в продукте больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. А такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов.

Напомним, за год стоимость сала в Украине выросла на 15,1% - до 73,4 грн за кг.

Источник: УНН
Теги: Сало, фестиваль, Чернигов и Черниговская область
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