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Завтра в Украине до 8 градусов тепла

Завтра в Украине до 8 градусов тепла

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Завтра в Украине небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

"23 декабря небольшой мокрый снег и дождь, в восточной части, ночью также и на Закарпатье и в Карпатах умеренные осадки.
На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем в южной части 3-8° тепла ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в течение 22-25 декабря в Украине ожидается повышение температуры, снег и дождь, а местами гололед.

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Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Украина
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