Адвокаты Рыбалки угрожают СМИ за новости о семейном бизнесе нардепа

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Представители адвокатского объединения "Адвис" в интересах народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки обратились в редакцию УНН с требованием опровергнуть информацию, которая, по мнению адвокатов, дискредитирует имя политика.

Речь идет о новости УНН, которая была опубликована 7 декабря 2018 года.

Напомним, в этой новости говорилось, что за последние три года ООО "Самоцвет" фигурировало в 100 уголовных судебных делах. УНН также проинформировал читателей о том, что общество, согласно постановлению Печерского райсуда, входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.

В этой же новости УНН рассказал, что учредителем ООО "Самоцвет" является некий Сергей Вышнинский. Этот человек, по данным YouControl, является одним из учредителей ООО "Городской сад", которое также связано с семейным бизнесом нардепа Рыбалки.

Впрочем, адвокаты Рыбалки требуют от УНН опровергнуть эту новость из-за того, что отцу Рыбалки принадлежит только одно предприятие - "Снек Экспорт".

"Других субъектов хозяйствования, что бы принадлежали семье народного депутата, нет", - пишут в "Адвис".

УНН считает такое требование необоснованным, поскольку в новости от 7 декабря отсутствует информация о том, что ООО "Самоцвет" принадлежит отцу нардепа.

В свою очередь принадлежность Общества к семейному бизнесу радикала подтверждает постановление Печерского райсуда от 6 февраля 2018 года.

Также в своем обращении к УНН адвокаты Рыбалки пожаловались на якобы неработающие гиперссылки в новости информагентства.

"Обращаем внимание, что при переходе с помощью гиперссылки и статьи на сайт youcontrol.com.ua открывается на странице бесплатного тарифа Open Data, где отсутствуют какое-либо ссылки на сведения о ООО "Самоцвет" и его принадлежность семье народного депутата Украины Сергея Викторовича Рыбалки, как об этом говорится в статье", - пишут адвокаты политика.

По этому поводу УНН считает необходимым проинформировать "Адвис" о том, что YouControl предоставляет доступ к полному досье украинских компаний на платной основе. В противном случае - открывается страница "Open Data". Поэтому, УНН советует адвокатам Рыбалки подписаться на доступ к информационно-аналитической платформе, чтобы не тратить время на адвокатские запросы для этого.

Кроме того, УНН считает необходимым подкрепить публикацию скан-копиями документов, на которые журналисты ссылаются в новости.