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Финансирование выплаты пенсий за декабрь завершено

Финансирование выплаты пенсий за декабрь завершено

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Пенсионным фондом Украины 22 декабря по утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Пенсионным фондом Украины 22 декабря по утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат. В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 млрд грн. Финансирование пенсий января 2019 года начнется 3 января. Выплата за январь 2019 года будет проводиться в период с 4 по 25 число в соответствии с установленными пенсионерам датами выплат", - говорится в сообщении.

Ранее, министр социальной политики Андрей Рева объяснил, почему январские пенсии не выплатят до Нового года.

Напомним, в Минсоцполитики ранее заявили, что в декабре будет осуществлено выплату пенсий за декабрь.

Источник: УНН
Теги: Украина, пенсии, финансирование
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