Финансирование выплаты пенсий за декабрь завершено

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Пенсионным фондом Украины 22 декабря по утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Пенсионным фондом Украины 22 декабря по утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат. В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 млрд грн. Финансирование пенсий января 2019 года начнется 3 января. Выплата за январь 2019 года будет проводиться в период с 4 по 25 число в соответствии с установленными пенсионерам датами выплат", - говорится в сообщении.



Ранее, министр социальной политики Андрей Рева объяснил, почему январские пенсии не выплатят до Нового года.



Напомним, в Минсоцполитики ранее заявили, что в декабре будет осуществлено выплату пенсий за декабрь.