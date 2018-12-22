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Филарет объяснил, почему пришел на Объединительный собор в монашеской шапке

Филарет объяснил, почему пришел на Объединительный собор в монашеской шапке

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Святейший Филарет объяснил, что одел на Объединительный собор по созданию единой поместной православной церкви в Украине повседневный головной убор - скуфью - вместо патриаршего куколя, потому что это было требованием представителя Вселенского патриарха, митрополита Гальского Эммануила. Об этом Филарет рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Это было связано с требованием митрополита Эммануила. Объяснял это тем, что я для них - не патриарх. А поскольку Собор был под его руководством, то они объясняли, что не может быть на Соборе патриарха", - рассказал Филарет.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: церковь, Филарет, Автокефалия, Томос
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