РФ перебросила в оккупированный Крым более 10 истребителей

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Россия в субботу перебросила на территорию аннексированного Крыма более 10 истребителей - Су-27 и Су-30. Об этом со ссылкой на очевидца сообщило Reuters, передает УНН.

"В субботу в Крым прибыло более десятка истребителей Су-27 и Су-30, которые Россия разворачивает для наращивания своих военно-воздушных сил на фоне усиления напряженности в отношениях с Украиной. Свидетель Reuters видел, как самолеты приземлились на аэродроме "Бельбек" в Крыму", - пишет издание.

Нахождение истребителей в Крыму подтвердили и в России. Российские СМИ пишут о тренировочных посадках на аэродроме истребителей Су-27СМ и Су-30м2.

"На время работ Су-27СМ и Су-30м2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО (РФ - ред.) базировались на аэродроме города Крымска в Краснодарском крае. В субботу на севастопольский аэродром осуществлена первая техническая посадка - из Крымска прилетели истребители Су-30м2", - пишет ТАСС.

Как сообщил командующий четвертой армии ВВС ПВО Южного округа РФ Виктор Севостьянов, "Бельбек" станет аэропортом совместного базирования, то есть одновременно на нем будут находиться и военные, и гражданские суда.

"На Бельбеке будет базироваться авиаполк, в который входят 24 самолета", - отмечает российское агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что в России готовятся перебросить более 10 истребителей в Крым.