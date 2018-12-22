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Большинство украинцев заметили ухудшение положения страны за год

Большинство украинцев заметили ухудшение положения страны за год

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Согласно результатам социологического опроса, около 65% украинцев заметили ухудшение положения страны в целом за последний год. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра "Социальный мониторинг", передает УНН.

Согласно результатам опроса, 34,4% украинцев считают, что положение страны значительно ухудшилось, еще 30,2% отметили, что оно "несколько ухудшилось". Кроме того, 22,6% украинцев считают, что этот показатель за год не изменился, 4,3% заметили некоторое улучшение, а 1,1% - даже значительное улучшение. Еще 7,4% отметили, что им трудно ответить.

Следует отметить, что наибольшее ухудшение положения страны заметили на Донбассе (83,1%), также много об ухудшении говорили на юге (79,7%) и в Киеве (75,9%), тогда как улучшение чаще замечали на западе Украины (9,7%).

Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 года Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью. Опрошено было 2031 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.

Напомним, по данным Центра Разумкова, экономическая способность в марте улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем. 

Источник: УНН
Теги: опрос
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