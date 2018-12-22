Филарет объяснил, почему не выдвигал свою кандидатуру на главу единой церкви

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Святейший Филарет снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви из-за угрозы потери Украиной Томоса. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили Томоса об автокефалии Украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную Православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", - пояснил он.

"Цель моя - создать единственную в Украине православную церковь. Не себя превозносить, а достичь цели, которую я поставил с самого начала. И ради этой цели, то есть ради единой украинской Православной церкви, я уступил этим", - отметил он.

Филарет рассказал, что видел своим преемником именно митрополита Епифания.

"Растил его Бог. Да, я видел среди всего епископата его как наиболее способного быть моим преемником. Я видел фигуру, его способности, которые позволяют ему быть предстоятелем", - рассказал Филарет.

"... он был у меня на примете, даже если не было бы этого Объединительного собора, я на будущее Киевским патриархатом тоже советовал бы архиереям иметь ориентир на него", - добавил он.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.