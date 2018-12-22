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Филарет объяснил, почему не выдвигал свою кандидатуру на главу единой церкви

Филарет объяснил, почему не выдвигал свою кандидатуру на главу единой церкви

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Святейший Филарет снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви из-за угрозы потери Украиной Томоса. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили Томоса об автокефалии Украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную Православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", - пояснил он.

"Цель моя - создать единственную в Украине православную церковь. Не себя превозносить, а достичь цели, которую я поставил с самого начала. И ради этой цели, то есть ради единой украинской Православной церкви, я уступил этим", - отметил он.

Филарет рассказал, что видел своим преемником именно митрополита Епифания.

"Растил его Бог. Да, я видел среди всего епископата его как наиболее способного быть моим преемником. Я видел фигуру, его способности, которые позволяют ему быть предстоятелем", - рассказал Филарет.

"... он был у меня на примете, даже если не было бы этого Объединительного собора, я на будущее Киевским патриархатом тоже советовал бы архиереям иметь ориентир на него", - добавил он.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Источник: УНН
Теги: церковь, Филарет
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