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Рева назвал причину отсрочки накопительной пенсионной системы

Рева назвал причину отсрочки накопительной пенсионной системы

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Накопительная пенсионная система в Украине не будет вводиться с 1 января 2019 года, потому что сейчас нет готового механизма реализации этого. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Официально, по закону, она не переносится. Она должна была быть с 1 января 2019 года. Но до сегодняшнего дня этот законопроект не был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Это было предметом рассмотрения во время последних переговоров (с МВФ - ред.). И они сейчас задали вопрос: за целый год не рассмотрен в Верховной Раде закон, и если вы сейчас будете в авральном порядке его внедрять, это может разбалансировать вашу финансовую систему. А учитывая, что у вас сейчас выборы в 2019 году, вы можете себе представить, как это будет весело. Поэтому было принято решение, чтобы пока этот процесс отложить", - пояснил министр.

По его словам, на подготовку к внедрению накопительной пенсионной системы у правительства было 3 месяца, но в течение этого периода группа нардепов внесла свой законопроект о введении накопительной пенсионной системы в Украине. Чтобы не вносить "сырой" альтернативный проект, Минсоцполитики договорился с нардепами внести в текст документа изменения еще до первого чтения.

При этом он добавил, что Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.

Напомним, во Всемирном банке еще в апреле отмечали, что вводить накопительные пенсии с января 2019 года - рано.

Введение второго уровня пенсионной системы - обязательного накопительного - может обеспечить определенный дополнительный процент к основной пенсии, которая формируется солидарным уровнем, но не более того. Кроме того, произойдет это не раньше, чем через несколько десятилетий.

Источник: УНН
Теги: пенсии, Минсоцполитики, Андрей Рева
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