Украинцы рассказали, что планируют дарить близким на Новый год

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По данным соцопроса, почти половина населения Украины планирует подарить близким и родным на Новый год сладости, еще четверть - новогодние символику и украшения. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра "Социальный мониторинг", передает УНН.

Согласно соцопросам, 45,9% украинцев планируют дарить родным сладости, 25,8% - новогодние сувениры, символ года, новогодние украшения и т.п., 19,8% планируют подарить вкусные продукты, которые не покупаются ежедневно или какие-то деликатесы. Еще 19,2% планируют положить под елку игры и игрушки, 11,7% - одежда и обувь, 10,9% - товары для дома, 8,7% подарят алкоголь, 3,8% - "приколы". Кроме того, 3,5% опрошенных положат родным под елку драгоценности или украшения, 2,7% - гаджеты (смартфон, планшет) и/или аксессуары к ним, 2,4% - книгу, 1,9% будут дарить технику, 1 4% - билеты на концерт, театр и т.д., 1% - спорттовары, 0,4% - отдых или путешествие.

Стоит отметить, что согласно исследованию, 21,7% не планируют делать подарков.

Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 года Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью. Опрошено было 2031 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.

Напомним, если ребенок "заказал" себе на Новый год дорогой подарок, который не по карману его родителям, они могут осторожно выяснить, чего бы ему еще хотелось получить, а также придумать интересный досуг с сюрпризами.

Чтобы новогодний подарок не стал неприятной неожиданностью для близкого человека, следует заранее выяснить, что именно человек хочет получить - материальную вещь или какое-то впечатление, совместный досуг или что-то другое.