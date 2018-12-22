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Украинцы рассказали, что планируют дарить близким на Новый год

Украинцы рассказали, что планируют дарить близким на Новый год

КИЕВ. 22 декабря. УНН. По данным соцопроса, почти половина населения Украины планирует подарить близким и родным на Новый год сладости, еще четверть - новогодние символику и украшения. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра "Социальный мониторинг", передает УНН.

Согласно соцопросам, 45,9% украинцев планируют дарить родным сладости, 25,8% - новогодние сувениры, символ года, новогодние украшения и т.п., 19,8% планируют подарить вкусные продукты, которые не покупаются ежедневно или какие-то деликатесы. Еще 19,2% планируют положить под елку игры и игрушки, 11,7% - одежда и обувь, 10,9% - товары для дома, 8,7% подарят алкоголь, 3,8% - "приколы". Кроме того, 3,5% опрошенных положат родным под елку драгоценности или украшения, 2,7% - гаджеты (смартфон, планшет) и/или аксессуары к ним, 2,4% - книгу, 1,9% будут дарить технику, 1 4% - билеты на концерт, театр и т.д., 1% - спорттовары, 0,4% - отдых или путешествие.

Стоит отметить, что согласно исследованию, 21,7% не планируют делать подарков.

Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 года Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью. Опрошено было 2031 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.

Напомним, если ребенок "заказал" себе на Новый год дорогой подарок, который не по карману его родителям, они могут осторожно выяснить, чего бы ему еще хотелось получить, а также придумать интересный досуг с сюрпризами.

Чтобы новогодний подарок не стал неприятной неожиданностью для близкого человека, следует заранее выяснить, что именно человек хочет получить - материальную вещь или какое-то впечатление, совместный досуг или что-то другое.

Источник: УНН
Теги: опрос, Новый год
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