УПЦ МП опасается "провокаций в отношении ее верующих" в Винницкой области

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинская православная церковь МП (УПЦ) заявила о “подготовке властью и радикалами провокаций против ее священников и мирян в Винницкой области”, нацеленных на то, чтобы “заставить их перейти в новую церковную структуру страны” — Православную церковь Украины (ПЦУ), “что состоит из числа раскольников”. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ МП, информирует УНН.

“В Винницкой области готовятся провокации с целью заставить духовенство и верующих УПЦ к переходу в раскольническую ПЦУ”, — сообщили в УПЦ. В частности, со ссылкой на сообщение от митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, там уточнили, что местным чиновникам якобы “поступали звонки... с требованием оказать активное давление на сельских священников канонической УПЦ (с целью) организовать провокации возле храмов и подстрекать жителей села к переходу с УПЦ в раскольническую ПЦУ”.

Примечание: согласно позиции Украинской православной церкви Московского патриархата — канонической (признанной) церковью на территории Украины является исключительно УПЦ МП, как самоуправляемая церковь в составе РПЦ.

Священники и прихожане, несмотря на обострение, намерены защищать свои храмы, утверждают в УПЦ. Информационно-просветительский отдел церкви напомнил, что накануне “духовенство Тульчинской епархии УПЦ на своем общем собрании единодушно поддержало Обращение Священного Синода УПЦ, в котором так называемая „автокефальная“ ПЦУ названа раскольнической” церковью".

Напоминаем, три прихода УПЦ МП в Винницкой области перешли к новой Православной церкви Украины 21 декабря, затем — приход УПЦ МП на Львовщине также решил перейти к ПЦ Украины.