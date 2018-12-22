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Шесть легионеров попали в состав новой профессиональной украинской велокоманды

Шесть легионеров попали в состав новой профессиональной украинской велокоманды

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Новая украинская велосипедная команда “CCN Pro Cycling Team” презентовала состав и тренерский штаб, сообщает УНН со ссылкой на страницу команды в Facebook.

Спортивным директором клуба станет Анатолий Сизько, исполнительным директором — Колин Леунг.

В состав вошли 11 велогонщиков Артем Топчанюк (Украина), Евгений Ахраменко (Беларусь), Билгуунжаргал Ерденебат (Монголия), Владимир Фредюк (Украина), Идерболд Болд (Монголия), Константин Клименков (Беларусь), Сергей Мовчан (Украина), Антон Музичкин (Беларусь), Наранхуу Барт-Эрден (Монголия), Владислав Погорелов (Украина), Ростислав Жуковский (Украина).

Добавим, что дебютировать команда планирует 21 января на гонке в Индонезии.

Источник: УНН
Теги: спорт
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