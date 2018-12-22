Politico: работа правительства США будет частично приостановлена как минимум до 27 декабря

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Члены Сената Конгресса США в субботу безрезультатно завершили свое внеплановое заседание, посвященное обсуждению принятия документа о временном финансировании федерального правительства, передает УНН со ссылкой на издание Politico.

Как сообщила газета Politico, лидер республиканцев в верхней палата Конгресса Митч Макконнелл заявил, что следующее заседание Сената состоится не ранее 27 декабря.

Это означает, что частичная приостановка работы американского правительства продолжится как минимум до этого дня.

“Как я уже сказал ранее, когда открывал (субботнее заседание), я рад, что продуктивные дискуссии продолжаются. Когда эти переговоры приведут к конкретному решению, которое устроит представителей обеих партий — что означает 60 голосов в Сенате и президентскую подпись, — тогда мы вынесем (документ) на голосование. Сенаторы будут оповещены, когда состоится голосование, а пока консультации и переговоры идут”, — отметил перед завершением заседания лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Напоминаем, непосредственное влияние частичного приостановления работы правительства США почувствует огромное количество госслужащих, которым придется обходиться без зарплаты, пока не будет найден выход из тупика. Согласно отчету комитета по ассигнованиям сената США, более 420 тысяч федеральных служащих должны будут работать без оплаты труда. По оценкам комитета, еще 380 тысяч человек будут отправлены в отпуск без оплаты.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе СМИ узнали о подготовке Белого дома к прекращению работы правительства.